Ongeboren kindje uit buik van acht maanden zwangere mama gesneden mvdb

13 oktober 2020

16u24

Bron: AP - KLTV 4 In een woning in Texas is vrijdagochtend het lichaam van een 22-jarige zwangere vrouw gevonden. Haar ongeboren kindje is uit haar buik gesneden. De vermoedelijke daderes dook enige tijd later met de baby op in een ziekenhuis. Het kindje overleed.

De vermoorde moeder is de acht maanden zwangere mama Reagan Hancock uit het plaatsje New Boston. Het slachtoffer zou bevriend zijn geweest met de verdachte. Deze liep enige tijd na de moord met de baby een ziekenhuis binnen in Idabel in de staat Oklahoma, zo’n 75 kilometer verder. Het kindje, een meisje, stierf enkele uren later.

De politie verklaarde aan Amerikaanse media dat de melding binnenliep om 10.20 uur. “Uit de eerste bevindingen van het onderzoek is op te maken dat het ongeboren kind uit het lichaam van het slachtoffer was verwijderd”, staat in een persbericht van het Texaanse ministerie van Openbare Veiligheid. De verdere omstandigheden zijn nog niet bekend. De identiteit van de verdachte is evenmin nog niet vrijgegeven. Ze kreeg aanklachten rond moord, ontvoering en moord op een ongeboren kind tegen zich te horen. Er worden nog meer aanklachten voorbereid.

Reagan maakte op 17 augustus haar zwangerschap bekend met een echofoto op Facebook. Ze was uitgerekend voor 10 november en had al een naam klaar voor haar tweede kind: Braxlynn Sage. Reagan laat een man en een driejarig dochtertje na.

Uit een Facebookbericht van Reagans mama Jess Brooks blijkt dat zij de lugubere ontdekking deed. “Onze mooie dochter Reagan en haar ongeboren baby Braxlynn zijn gisteren (vrijdag, red.) door een Satan in levenden lijve vermoord. Ik vond haar en Marcus en Chris waren vlak na mij ter plaatse. Onze familie en vrienden zijn tot in de kern geraakt. Reagan was een van de meest waardevolle mensen die je ooit zou ontmoeten. Denk aan ons in je gebeden”, klinkt het.

Vrienden, kennissen en sympathisanten zamelen via een crowdfundingpagina op Paypal geld in. Indien de verdachte schuldig wordt bevonden aan dubbele moord, riskeert ze de doodstraf. Zowel Texas als Oklahoma voeren doodstrafvonnissen uit.

Gelijkaardige tragedie

Soortgelijke feiten zijn uiterst zeldzaam. In december 2004 sneed de toen 36-jarige Lisa Montgomery met een keukenmes de baby uit de buik van de acht maanden zwangere Bobbie Jo Stinnett (23). Dit gebeurde in de woning van Stinnett in Skidmore (Missouri). Vervolgens vluchtte Montgomery met het kind naar een andere staat en liet het doorgaan als dat van haarzelf. Het kindje overleed. Ook hier kenden de daderes en het slachtoffer elkaar. Montgomery kreeg in 2007 de doodstraf. De vrouw zit momenteel gedetineerd in een gevangenis in Texas.