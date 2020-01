Onduidelijkheid over nieuwe aanval op konvooi militie in noorden van Bagdad, VS ontkennen betrokkenheid TT KV

04 januari 2020

00u56

Bron: Belga, ANP 2 In het noorden van de Iraakse hoofdstad Bagdad heeft mogelijk opnieuw een aanval plaatsvonden. Daarbij werd een commandant van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaab geviseerd. Dat meldt de staatstelevisie. De internationale coalitie onder leiding van de VS ontkennen echter de aanval te hebben uitgevoerd, en het Iraakse leger ontkent zelfs dat het om een luchtaanval gaat.

Bij de nieuwe aanval zijn wel doden en gewonden gevallen. De staatszender gaf geen details over de identiteit van de commandant. Volgens de militie, de Volksmobilisatiekrachten (Popular Mobilisation Forces, PMF) klopt de informatie in elk geval niet. Ze stelt dat een groep dokters is geraakt, maar niet door een Amerikaanse luchtaanval. Er werd in eerste instantie opnieuw naar de VS gekeken, maar de internationale coalitie met dat land aan het hoofd, ontkent dat ten stelligste.

Een konvooi, bestaande uit drie voertuigen, zou in elk geval getroffen zijn. Twee voertuigen zijn volledig uitgebrand. Minstens zes mensen zijn gedood en drie zijn ernstig gewond, laat een Iraakse legerbron weten.



De aanval in het Taji-district komt een dag nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam bij een luchtaanval in opdracht van de Amerikaanse president Donald Trump.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III(@ OIRSpox) link