Ondoordachte uitspraak Amerikaanse NAVO-ambassadeur valt verkeerd bij Rusland: "VS overwegen Russische raketten uit te schakelen"

03 oktober 2018

03u34

Bron: Washington Post, Reuters 1 De Amerikaanse NAVO-ambassadeur Kay Bailey Hutchison liet vandaag alarmbellen afgaan toen ze suggereerde dat de VS overwegen “Russische raketten uit te schakelen” die in strijd zijn met een belangrijk wapenbeheersingsverdrag dat de VS en Rusland samen ondertekend hebben. Rusland reageert furieus.

De opmerkingen van Hutchison over het uitschakelen van Russische raketten - die ze tijdens een persconferentie maakte - waren ietwat ambigu, maar kunnen volgens experts door een kwaadwillend oor gemakkelijk geïnterpreteerd worden als doelend op een preventieve aanval van de VS. Zo’n aanval zou in het ergste geval tot een kernoorlog kunnen leiden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken reageerde dan ook furieus op de opmerkingen, waarna Hutchison zo'n negen uur na haar initiële uitspraak haar toevlucht zocht tot Twitter om zich te verduidelijken. “Ik had het niet over een preventieve aanval op Rusland. Mijn punt is dat Rusland zich moet houden aan het INF-verdrag, zo niet dan moeten wij onze mogelijkheden opschroeven om de belangen van de VS en de NAVO te beschermen. De huidige situatie, waarin Rusland flagrant in overtreding is, is onhoudbaar.”

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: 🇷🇺 needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with 🇷🇺 in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo Ambassador Hutchison(@ USAmbNATO) link

Het INF-verdrag waarover Hutchison spreekt is het in 1987 door de VS en Rusland ondertekende Intermediate-Range Nuclear Forces-verdrag waarin staat dat nucleaire en conventionele raketten en kruisraketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer vernietigd moeten worden. Rusland ontkent het INF-verdrag te schenden.

"Agressieve retoriek"

“Mensen die zulke beweringen doen, zijn zich niet bewust van hun verantwoordelijkheid en het gevaar van zulke agressieve retoriek”, zegt Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een minstens even sterk staaltje van retorische agressie: “Wie heeft die vrouw het recht gegeven om zulke uitspraken te doen? Het Amerikaanse volk? Weten gewone Amerikanen wel dat hun belastinggeld naar ‘zogenaamde diplomaten’ gaat die zich zo agressief en destructief gedragen”, fulmineerde ze.

Defensieministers zullen het incident en de veronderstelde Russische overtredingen meenemen in hun NAVO-overleg in Brussel vandaag en morgen.

Kay Bailey Hutchison is een voormalige Republikeinse Senator uit Texas. Ze is nu iets langer dan een jaar Trumps NAVO-ambassadeur.

