Ondeugend aapje trekt plots jurk van toeriste naar beneden

LDW

12 juni 2019

13u44

1

Sarah Wijohn (21) uit Nieuw-Zeeland zal in de toekomst mogelijk twee keer nadenken voor ze een langstaartaap op schoot neemt op vakantie. De vrouw was aan het poseren voor een foto op reis in Bali toen het diertje ineens zijn stoute schoenen aantrok en haar jurk naar beneden trok. Daardoor was een deel van haar boezem even zichtbaar. Gelukkig zag Sarah er de humor van in en kon ze vrolijk meelachen met de omstaanders. Sarah was op verjaardagsreis met haar familie in Bali. “We hebben goed gelachen door het aapje”, vertelt haar mama Katrina.