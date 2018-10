Onderzoeksnetwerk denkt ook tweede verdachte in Skripal-zaak te hebben ontmaskerd ADN HA

08 oktober 2018

22u10

Bron: ANP, Belga 1 Het journalistiek onderzoeksnetwerk Bellingcat zegt de identiteit te hebben achterhaald van 'Alexander Jevgenjevitsj Petrov', een van de twee verdachten in de zaak-Skripal. Het zou gaan om 'Aleksandr Jevgenjevitsj Misjkin', militaire arts van de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

De website baseert zich naar eigen zeggen op open bronnen, getuigenissen van mensen die hem kennen, en kopieën van identiteitsbewijzen. Morgen komt de site met een volledig verslag over het identificatieproces.

Bellingcat onthulde eerder al de naam van de andere verdachte: kolonel van de GROe Anatoli Tsjepiga. Hij deed zich voor als 'toerist' Ruslan Timoerovitsj Bosjirov, maar zou in realiteit volgens het netwerk een hoge officier zijn van de Russische militaire inlichtingendienst.



De Russische oud-spion Sergej Skripal en zijn dochter, die in Engeland wonen, werden begin maart ernstig ziek. Ze bleken te zijn getroffen met een zenuwgas, novitsjok. Na de aanval waren ze beiden kritiek, maar Joelia mocht in april het ziekenhuis verlaten en haar vader in mei.

"Toeristen"

Groot-Brittannië denkt dat de vergiftiging is uitgevoerd door de twee Russen. Britse onderzoekers verdenken de mannen er ook van niet onder hun echte naam naar Salisbury te zijn gereisd. De Britse politie wenst niet officieel te reageren op de onthullingen van Bellingcat. Rusland ontkent enige betrokkenheid bij de vergiftiging.

Het duo zelf zei in een interview met de Russische staatszender eerder dat ze niets te maken hebben met de moordpoging. De mannen vertelden dat ze als toeristen naar Londen zijn gevlogen en een bezoek aan Salisbury hebben gebracht om de kathedraal te bezichtigen.