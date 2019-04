Exclusief voor abonnees Onderzoeksjournaliste Hind Fraihi: ‘De rol van de vrouwen bij IS wordt systematisch onderschat’ Tine Peeters

14 april 2019

08u55

Bron: De Morgen 2 Mensen die ‘hun kak intrekken’, onderzoeksjournaliste Hind Fraihi heeft er een hekel aan. Zij doet net het omgekeerde en zegt altijd vrank haar gedacht. Zeker als het over IS-vrouwen gaat, zoals Candide H., wier rechtszaak deze week gepleit werd. ‘Ze beschouwt de jihad als fastfood. Op zo’n meisje krijg je nooit vat.’

Hind Fraihi doet momenteel onderzoek voor een nieuw boek, De jihadista, dat begin volgend jaar verschijnt. Tussendoor schrijft ze columns voor De Tijd en Ons Erfdeel. In 2006, bij de publicatie van haar eerste boek Undercover in Klein-Marokko, werd ze weggehoond. Ze was een sensatiezoekster en collaboratrice van extreemrechts, zeiden haar critici, die de opkomst van de radicale islam in Molenbeek ongetwijfeld overdreef. De aanslagen in Brussel en Parijs gaven haar echter gelijk, al smaakte dat wrang voor haar.

Haar volgende boek, over de vrouwelijke kant van IS, maakt haar nu tot de geknipte figuur om Syriëganger Candide H. juist in te schatten. Die bestreed deze week in de Brugse rechtbank dat ze een terroriste is, en beweerde dat ze enkel uit liefde naar Syrië trok.

Nu is ze terug in België, heeft ze werk, en zorgt ze voor haar kinderen. Zij was ‘slechts’ de jihadbruid die willoos haar man volgde, betoogde ze in de rechtbank.

“Natuurlijk zullen die vrouwen op hun proces hun rol verkleinen”, zegt Fraihi. “Hun advocaten en hun families zullen hen dat ook influisteren, zodat ze minder zware straffen krijgen. (pauzeert even) Het beeld van de ‘jihadbruid’ in de media ergert me echt mateloos. Men maakt Hollywood van de jihad. Alsof al die vrouwen runaway brides zijn, op weg naar hun prins op het witte paard in Syrië. Het naïeve weglopertje, het weerloze meisje – het lijken wel afgevlakte personages uit een filmscript. Die zijn er. Ongetwijfeld. Maar er zijn er ook vele anderen.”

Wat is een betere term?

Hind Fraihi: “Het zijn gewoon terroristen. Zoals je een heel spectrum aan mannelijke terroristen hebt, heb je ook een heel spectrum aan vrouwelijke terroristen.”

Welk profiel heeft Candide H.? Zij had een onstabiele jeugd, viel in de handen van een loverboy en trok daarna naar Syrië.

