Onderzoeksjournalist opgepakt in Moskou

09 juni 2019

17u09

Bron: Reuters 0 De Russische onderzoeksj ournalist Ivan Golunov heeft gisteren twee maanden huisarrest gekregen in Moskou, terwijl hij onderzocht wordt voor drugssmokkel. De speurders wilden dat hij aangehouden bleef, maar die aanvraag werd door de rechter verworpen. Golunov, die onderzoek verricht naar corruptie onder Russische ambtenaren, ontkent dat hij iets met drugs te maken heeft en zegt dat hij erin wordt geluisd.

De 36-jarige journalist was donderdag op weg naar een afspraak met een bron, toen hij werd aangehouden in het centrum van Moskou. De politie deelt mee dat de agenten illegale drugs in zijn rugzak vonden. Dat bevestigt ook zijn werkgever, de nieuwswebsite Meduza, die vanuit Letland opereert.

Golunov wordt beschuldigd van grootschalige drughandel en de speurders eisten dat hij twee maanden in de cel zou blijven zolang het onderzoek loopt. Golunovs advocaat zegt dat de politie de drugs zelf in de rugzak hebben gestopt om zijn cliënt erin te luizen. De man kreeg ook klappen, deelt de advocaat mee.



De journalist ontkende de aanklacht voor de rechtbank. Hij vertelde de aanwezigen tijdens een pauze dat hij bedreigingen kreeg naar aanleiding van zijn onderzoek naar de uitvaartsector. Honderden betogers hadden zich voor het gerechtsgebouw verzameld en scandeerden “Vrijheid! Vrijheid!” om de journalist te steunen.

Eerder op de dag was Golunov naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij zich onwel voelde. Persbureau Interfax citeerde een eerstehulpverlener die zei dat de journalist meerdere verwondingen aan de borst, gekneusde ribben en vermoedelijke letsels aan het hoofd had. Nieuwsagentschap RIA citeerde later de hoofdarts van het ziekenhuis, die stelde dat verder onderzoek aantoonde dat er geen ernstige verwondingen waren.

De Amerikaanse ambassade dringt er bij de Russische autoriteiten op aan om Golunov vrij te laten en een transparant onderzoek te garanderen, zegt Interfax.

Journalisten die kritisch zijn voor de overheid en andere autoriteiten leiden een gevaarlijk leven in Rusland. Volgens het Committee to Protect Journalists (CPJ), een Amerikaanse ngo, zijn sinds 1992 al 58 journalisten in Rusland vermoord.