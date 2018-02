Onderzoeksjournalist en verloofde vermoord: Slowaakse premier geeft 1 miljoen euro voor gouden tip Lg

De Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova zijn dit weekend thuis doodgeschoten. De 27-jarige journalist werkte voor de nieuwswebsite Aktuality.sk en berichtte geregeld over gevallen van veronderstelde belastingfraude en corruptie. "Als zijn artikels de reden zijn voor de moorden, dan hebben we te maken met een regelrechte aanval op onze vrijheden", zegt de Slowaakse premier Robert Fico. De organisatie Reporters zonder Grenzen veroordeelt de moord. Het is de vijfde moord op een onderzoeksjournalist in de Europese Unie op tien jaar tijd.