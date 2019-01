Onderzoekscommissie schietpartij Parkland volgt Trump en beveelt gewapende leerkrachten aan jv

05 januari 2019

08u27

Bron: USA Today 1 Op 14 februari is het een jaar geleden dat een dolle schutter zeventien leerlingen en leerkrachten doodschoot op een middelbare school in Parkland, Florida. Een 15-koppige commissie heeft nu een verslag van 439 pagina’s afgeleverd. Opvallend is dat de controversiële aanbeveling om leerkrachten te bewapenen in de strijd tegen massaschietpartijen op Amerikaanse scholen.

Donald Trump kreeg bakken kritiek toen hij vorig jaar na het drama in Parkland uitbazuinde dat een vijfde van de leerkrachten op school wapens zouden moeten dragen zodat ze meteen zouden kunnen reageren op een schutter. Volgens Trump had zo de 19-jarige schutter Nikolas Cruz kunnen tegengehouden worden en waren er geen zeventien doden gevallen op de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland.

De Amerikaanse president deed zijn krasse uitspraken op een moment dat heel wat landgenoten net riepen om een strengere wapenwetgeving, zodat tieners met dodelijke plannen zoals Cruz niet zomaar aan wapens zouden geraken om die ook effectief uit te voeren. Onder anderen voormalig NYPD-hoofd Bill Bratton noemde het voorstel van Trump “het toppunt van waanzin”. Ook de leraarsbond van Florida moest er niet van weten.

Maar de vijftien leden van de commissie die de massaschietpartij in Parkland onderzochten, blijken nu wél Trumps idee te steunen. Ze vragen een wetswijziging die het mogelijk moet maken voor leerkrachten om wapens te dragen, omdat zij meestal de eerste verdedigingslinie zijn tegen schutters. Het gaat dan om leraars die, volgens het rapport, “degelijk geselecteerd grondig gescreend en uitgebreid getraind worden”. Op dit moment mag in Florida enkel schoolpersoneel met een militaire of politie-achtergrond wapens dragen.

Het verslag heeft ook kritiek op de aanpak van de gebeurtenissen op Valentijnsdag in Parkland door de politie en het schoolpersoneel, én mist bij de verantwoordelijkheidsdragers een “gevoel van urgentie om scholen veiliger te maken”.

Het debat over wapendracht in de VS is hiermee weer geopend. Volgens de online tool ‘Mass Shooting Tracker’ vonden er vorig jaar in het hele land 426 massaschietpartijen plaats waarbij 528 doden vielen. CNN berekende dat er in 2018 gemiddeld meer dan één schietpartij per week op school gebeurde.

Een grand jury veroordeelde Nikolas Cruz voor zeventienvoudige moord. Hij riskeert de doodstraf.