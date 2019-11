Onderzoekers zoeken nieuwe getuigen over neerhalen vlucht MH17 Tonny van der Mee ttr

14 november 2019

12u29

Bron: AD, anp 0 Het Joint Investigation Team (JIT) zoekt nieuwe getuigen over het neerhalen van vlucht MH17, vooral om meer informatie te krijgen over de "opdrachtgevers in de bestuurlijke en militaire hiërarchie". De onderzoekers willen zo achterhalen wie de opdracht gaf voor het afvuren van de Buk-raket waarmee MH17 in 2014 werd neergeschoten. Er kwamen toen 298 mensen om het leven.

Het JIT heeft telefoongesprekken ontdekt waarin de Russische separatisten in Oost-Oekraïne praten over MH17. De vlucht van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne met een Buk-raket uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, waaronder 196 Nederlanders en zes Belgen kwamen daarbij om het leven. Uit onderzoek van het JIT bleek dat de Buk-raket - inclusief het personeel – uit Rusland kwam en in Oost-Oekraïne werd ingezet om pro-Russische separatisten te ondersteunen in de oorlog.

De onderzoekers gaan ervan uit dat de Russische invloed verder ging dan het leveren van militaire steun alleen, zoals het constateert uit gesprekken die rebellenleiders voerden met hoge functionarissen binnen de Russische overheid.

Het JIT heeft een aantal gesprekken op internet gepubliceerd. Ook worden details bekendgemaakt over de beveiligde communicatiemiddelen waarmee de rebellen en Russische functionarissen communiceerden. De telefoonnummers komen uit dezelfde reeks en lijken verstrekt te zijn door de Russische veiligheidsdienst FSB. Dagelijks was er contact tussen partijen over bestuurlijke, financiële en militaire zaken.

Zo heeft het JIT nu telefoongesprekken gepubliceerd tussen onder meer de toenmalige leider van de separatisten Borodai die tegen een onbekende persoon zegt: “Ik voer orders uit en bescherm de belangen van maar één staat: de Russische federatie. Daar gaat het om.”

Rechtszaak

De oproep van het JIT staat los van de rechtszaak tegen de vier mannen die door het Openbaar Ministerie in Nederland worden aangeklaagd wegens moord. Het gaat om drie Russen en een Oekraïner: ex-rebellenleider Igor Girkin (ook bekend als ‘Strelkov’), zijn rechterhand Sergej Doebinski, diens assistent Oleg Poelatov en garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.

Het proces start op 9 maart 2020. De kans dat de vier in Nederland worden berecht, is minimaal. Zowel Girkin als Doebinski lieten vanuit Rusland weten niet te zullen opdagen. Nederland heeft niet om uitlevering van de verdachten gevraagd, omdat dat zinloos is. Zowel de Russische als de Oekraïense grondwet verbiedt het om onderdanen uit te leveren.