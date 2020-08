Onderzoekers vrezen in december 300.000 coronadoden in VS IB

07 augustus 2020

Het prominente onderzoeksinstituut IHME, verbonden aan de Universiteit van Washington in Seattle, voorspelt dat het totaal aantal Amerikaanse coronadoden op 1 december op ongeveer 300.000 uitkomt. Dat zijn er ongeveer 140.000 meer dan het huidige aantal.

Als 95 procent van de mensen in het openbaar altijd een masker zou dragen, zou het aantal slachtoffers volgens de onderzoekers op 1 december aanzienlijk lager kunnen zijn, rond de 228.000.

Uit het model dat ze hanteren komt naar voren dat begin december 295.000 Amerikanen aan corona zijn overleden. Voor de recente sterke toename van nieuwe infecties in de VS had het model op 1 november ongeveer 230.000 doden verwacht.

“Achtbaanrit”

"We beleven een achtbaanrit in de Verenigde Staten", zei directeur Christopher Murray van het onderzoeksinstituut. Zodra infecties dramatisch toenemen in een gebied gaan mensen mondkapjes dragen en nemen ze de nodige voorzorgsmaatregelen. Maar als de situatie verbetert, verdwijnt die voorzichtigheid volgens Murray weer. "Dit leidt natuurlijk tot meer infecties. En de mogelijk fatale cyclus begint helemaal opnieuw.”

Tot nu toe zijn bijna 160.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan het longvirus, blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Inmiddels zijn er bijna vijf miljoen bevestigde coronabesmettingen.

Het aantal nieuwe besmettingen in de VS is sinds half juni aanzienlijk gestegen. Gemiddeld meldden de autoriteiten ongeveer 60.000 nieuwe besmettingen per dag, vooral in de staten in het zuiden en westen van het land.