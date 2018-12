Onderzoekers vinden genetische variaties die risico op ADHD vergroten ttr

03 december 2018

10u26

Bron: belga 2 Een internationaal team van onderzoekers vond twaalf genetische variaties, die het risico op de aandoening ADHD ("Attention Deficit Hyperactivity Disorder") vergroten. Dat meldt het Radboud University Medical Center in Nijmegen.

Veel psychiatrische aandoeningen hebben een genetische basis. Dit geldt met name voor ADHD, waarbij het risico op de aandoening voor 75 procent erfelijk is. Onderzoek naar de genetische basis van deze erfelijkheid leverde tot nu toe weinig resultaat op.



Onderzoekers van het Psychiatric Genomics Consortium hebben nu de erfelijke variaties vergeleken in het complete dna van 20.000 mensen met en 35.000 mensen zonder ADHD. Hieruit kwamen variaties op twaalf locaties van het dna naar voren die een verhoogd risico geven op het krijgen van ADHD.

Onderzoekers hebben echter nog een lange weg te gaan. Vermoedelijk komen er duizenden genen aan het ontstaan van ADHD te pas. "Met name voor ADHD is dergelijke voortgang belangrijk, omdat er nog steeds mensen zijn die ADHD niet als een echte aandoening beschouwen. Het is dus van belang dat een genetische oorzaak en biologische mechanismen achter ADHD duidelijker worden", zegt Barbara Franke, hoogleraar Moleculaire Psychiatrie van het Radboudumc.