Onderzoekers ontdekken waarom raam het begaf waardoor Jennifer (43) uit vliegtuig werd gezogen

04 mei 2018

15u05

Bron: Reuters, Fox News 0 De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) heeft een update gegeven van het onderzoek naar het dodelijke vliegtuigongeval met Southwest Airlines-vlucht 1380 op 17 april boven Pennsylvania. Daarbij werd de 43-jarige Jennifer Riordan half uit een gebroken raam gezogen. De vrouw zou later sterven aan haar verwondingen. Metaalmoeheid zou aan de basis van het drama liggen.

De onderzoekers zeggen dat kapitein Tammie Jo Shults de controle over het vliegtuig overnam van de copiloot, toen een van de motoren uiteenknalde, amper 20 minuten na het opstijgen vanop LaGuardia Airport in New York. Het toestel was op weg naar Dallas. Shults vroeg de luchtverkeersleiding om te mogen landen op de dichtstbijzijnde luchthaven, maar ze vloog uiteindelijk door naar Philadelphia om de Boeing 737 met een noodlanding aan de grond te zetten.

Een stuk van de motor, de binnenboordventilator, smakte tegen een raampje en verbrijzelde het. Dat veroorzaakte gedeeltelijk drukverlies in de cabine, waardoor Jennifer Riordan naar het raam gezogen werd. Riordan was afkomstig uit Albuquerque in New Mexico. Ze laat een man en twee kindjes na.

Er zijn stukken teruggevonden van de kapotte ventilator die het ongeval veroorzaakte. Ze waren volgens de NTSB afgeknapt door metaalmoeheid of microscopische scheurtjes.

De andere ventilatorbladen van de bewuste Boeing 737 vertoonden wel inkervingen door het ongeval, maar geen sporen van scheuren. Onderzoek van de onderhoudsbeurten leert dat de bewuste ventilator er meer dan 32.000 vluchten had opzitten en meer dan 10.000 sinds de laatste check in november 2012. Metaalmoeheid treedt op na herhaaldelijk gebruik en verzwakt de structuur van metaal.

Na het fatale incident liet de Federal Aviation Administration weten dat de ventilatorbladen van Boeing 737-motoren vaker zullen geïnspecteerd worden. De fabrikant van de ventilatoren raadde dat eerder zelf ook al aan na het uiteenvallen van een motor van een ander vliegtuig van Southwest in 2016. Daarbij raakte niemand gewond.

Southwest liet intussen honderden ventilatorbladen van haar vloot nakijken. Slechts één daarvan vertoonde sporen van scheuren.

De vliegtuigmaatschappij werd deze week overigens opnieuw geplaagd door onheil: tijdens een vlucht barstte één van de drie lagen van een raampje. De piloten kregen het toestel gelukkig veilig aan de grond in Cleveland.