Onderzoekers Iran: “Boeing stond al voor crash in brand” IB

09 januari 2020

07u18

Bron: Reuters 4 Het vliegtuig van Ukraine Airlines dat gisterenochtend vlak na opstijgen neerstortte in Iran, zou al voor de crash in brand hebben gestaan. Dat zeggen onderzoekers van de Iraanse burgerluchtvaartorganisatie die een onderzoek voeren naar de oorzaak van de crash.

De onderzoekers baseren zich op uitspraken van getuigen op de grond en in een ander vliegtuig, dat boven het onfortuinlijke toestel vloog op het moment dat het in brand vloog. Bij de crash kwamen alle 176 inzittenden om het leven. Het gaat om 167 passagiers en negen bemanningsleden van Oekraïense origine.

De Boeing 737-800 zou vlak na het opstijgen een technisch probleem hebben gekregen en was onderweg naar een vliegveld in de buurt, toen het crashte. Om welk technisch probleem het zou gaan, werd in het rapport niet aangegeven. Een anonieme Canadese inlichtingenbron geeft echter aan persbureau Reuters aan dat er bewijs is dat een van de motoren oververhit is geraakt.

Technisch probleem

Gisteren lieten vijf bronnen binnen de westerse veiligheidsdiensten - drie Amerikaanse, één Europese en één Canadese - allemaal al anoniem aan persbureau Reuters weten dat de eerste vaststellingen van de westerse inlichtingendiensten inderdaad in de richting van een technisch probleem wezen.

Het toestel was bij de crash nog maar drie jaar oud en had op 6 januari nog een onderhoudsbeurt gekregen.

De Oekraïense president Zelenski heeft er, net zoals de Canadese premier Justin Trudeau, bij Iran op aangedrongen samen te werken om de oorzaak van de crash zo snel mogelijk te achterhalen. Ook riep hij vandaag uit tot dag van nationale rouw.