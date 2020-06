Onderzoeker krijgt inzage in archieven van Franse ex-president Mitterrand om rol in Rwandese genocide te achterhalen AW

12 juni 2020

19u31

Bron: Belga 0 De Franse Raad van State heeft beslist dat onderzoeker François Graner inzage krijgt in de archieven van voormalig president François Mitterrand over Rwanda. Graner onderzoekt de rol van Frankrijk bij de genocide van 1994 en schreef al verscheidene boeken over het onderwerp, maar toegang tot de documenten van de in 1996 overleden president, had hij tot dusver niet.

De Raad van State is van mening dat Graner "een legitiem belang heeft bij het raadplegen van de archieven bij zijn historisch onderzoek en zijn zoektocht naar antwoorden op vragen van algemeen belang." Het gaat onder meer over aantekeningen van de adviseurs van de president en notulen van regeringsvergaderingen. Normaal worden die pas zestig jaar na de ondertekening ervan publiek, in dit geval in 2055. "Maar "de bescherming van staatsgeheimen moet worden afgewogen tegen het belang van het informeren van het publiek over deze historische gebeurtenissen", aldus de Raad van State.



De onduidelijkheid over de rol van Parijs voor, tijdens en na de genocide op Tutsi's in Rwanda - die van april tot juli 1994 minstens 800.000 mensen het leven kostte - blijft een terugkerende bron van controverse in Frankrijk. Tot de meest omstreden punten behoren de omvang van de militaire hulp die Frankrijk van 1990 tot 1994 verleende aan het regime van Hutu-president Juvénal Habyarimana en de omstandigheden van de aanslag die Habyarimana op 6 april 1994 het leven kostte en de genocide triggerde.