Onderzoek zedenzaak in speeltuin Assen gaat door, maar eindigt in dossierkast Jon van Schilt

28 augustus 2019

23u46

Bron: AD.nl 0 De man die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict in een speeltuin in de Noord-Nederlandse stad Assen is dood, maar het onderzoek in de zedenzaak gaat door. De uitkomsten hiervan zullen echter nooit door een onafhankelijke rechter worden getoetst.

Wat de beschuldiging aan zijn adres ook zal zijn, de man wordt niet vervolgd. Kan ook niet. Martin (32) die wordt verdacht van een zedendelict met een 4-jarig meisje, is dood. Hij kwam zaterdag tijdens een ‘schermutseling’ op het speelveldje in de wijk Peelo om het leven. Daar waren vijf mannen, onder wie naar verluidt ook de vader van het meisje, bij betrokken.

Martin kan zich niet meer verweren tegen de beschuldigingen. De uitkomsten van het onderzoek zullen eindigen in een dossier in een kast van het Openbaar Ministerie (OM).

Waarom dan toch een onderzoek in een vermeende zedenzaak doorzetten als de hoofdrolspeler niets meer kan zeggen? “Het gaat om waarheidsvinding”, zegt Melanie Kompier, woordvoerster van het OM Noord-Nederland. “Wij willen weten wat zich die middag heeft afgespeeld in de speeltuin. Dat is voor alle betrokkenen van belang. En het klopt dat de verdachte niet meer kan worden vervolgd. Het zal resulteren in een niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie, zoals dat heet.”

Beslissing

Gebeurt er dan helemaal niets met de uitkomsten van het zedenonderzoek? Zeker wel, laat de woordvoerster weten. “De waarheidsvinding in de zedenzaak is van belang voor het nemen van een weloverwogen beslissing in de zaak tegen de vijf andere mannen. De officier van justitie neemt de informatie, die uit het zedenonderzoek naar voren komt, mee in de beslissing om de vijf mannen wel of niet te vervolgen. Die informatie kan van belang zijn bij het vaststellen van de aard van de verdenking.”

Met andere woorden: het handelen van Martin kan van invloed zijn geweest op de reactie van de vijf mannen. Maar wat is de waarde van een onderzoek, waarin slechts één helft van het verhaal wordt belicht? In theorie kunnen de vijf mannen met hun verklaringen zelf invulling geven aan de gebeurtenissen. De hoofdrolspeler is er niet meer om het tegen te spreken.

Privacy

Als blijkt dat de vijf mannen zich uiteindelijk moeten verantwoorden voor de rechter, kan de rechter delen uit het onderzoek in de zedenzaak voorhouden aan de verdachten en dus openbaar maken. Met het oog op de privacy van zowel het meisje als die van Martin zal dit (heel) summier gebeuren. En dat is dan het enige dat het publiek te weten zal komen over de gebeurtenissen op het Asser speelveld.

Hoe Martin om het leven is gekomen, is nog steeds onduidelijk. Op de plaats delict werd het lichaam onderzocht door een wetsdokter. Die keek naar uiterlijke verwondingen en de positie van het lichaam. Vervolgens is er door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) een autopsie uitgevoerd. Op basis van beide onderzoeken kon geen concrete doodsoorzaak worden vastgesteld. Volgens het OM is het wachten nu op de uitkomsten van het zogeheten toxicologisch onderzoek. Daarin worden zaken als bloed en urine onderzocht. Of het lichaam van Martin reeds is vrijgegeven voor de nabestaanden, is niet bekend.