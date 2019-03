Onderzoek van Mueller is afgerond, maar aanklachten kunnen nog volgen kv

27 maart 2019

22u12

Speciaal aanklager Robert Mueller heeft zijn onderzoek naar de eventuele samenzwering tussen Rusland en de Trump-campagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016 afgerond. De 'grand jury' die de zaak onderzoekt, is nog steeds druk bezig, zo deelde een openbaar aanklager vandaag mee. Een grand jury buigt zich in een gesloten zitting over het door de openbare aanklager verzamelde bewijsmateriaal. Op basis daarvan beslist ze of verdachten kunnen beschuldigd worden van een misdrijf.

De grand jury is nog “stevig aan het werk”, vertelde openbaar aanklager David Goodhand vandaag aan rechter Beryl Howell in de Amerikaanse arrondissementsrechtbank in Washington. Het feit dat de grand jury nog steeds niet ontbonden is, betekent dat er nog meer ontwikkelingen kunnen volgen in rechtszaken die door Mueller opgestart werden.

Mysterieus bedrijf

De grand jury eiste in het kader van Muellers onderzoek eerder dit jaar dat een niet nader geïdentificeerd bedrijf dat eigendom is van een buitenlandse overheid documenten overhandigde aan Muellers team. Het bedrijf weigert en krijgt sinds 15 januari een boete van 50.000 dollar per dag dat het geen gevolg geeft aan de dagvaarding.

Het is momenteel nog een raadsel wie het mysterieuze bedrijf is. Zowel het Amerikaanse hooggerechtshof als lagere rechtbanken weigeren informatie te geven over de naam van het bedrijf, het land dat eigenaar is van het bedrijf of het specifieke doel van de dagvaarding. Het bedrijf, dat een kantoor heeft in de VS, zegt dat het een getuige, maar geen verdachte is in het Mueller-onderzoek.

Documenten vrijgeven

Advocaten van het Reporters Committee for Freedom of the Press hadden daarom een aanvraag ingediend om gerechtsdocumenten aangaande het voorlopig onbekende bedrijf te mogen inkijken.

Rechter Howell oordeelde dat de gerechtsdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, maar geeft de overheid de tijd om de documenten te redigeren. Ze deelde niet mee of ze de naam van het bedrijf of het land erachter bekend zal maken. De advocaat van het Reporters Committee for Freedom of the Press reageert verheugd op de beslissing en hoopt dat de rechter ook de naam van de firma zal meedelen.

Advocaten van het mysterieuze bedrijf woonden de hoorzitting woensdag bij en deelden enkel mee dat hun cliënt anoniem wenst te blijven en niet in het openbaar wil zeggen wat daarvoor de reden is.

Mueller-rapport

Speciaal aanklager Robert Mueller diende vrijdag het afgeronde rapport van zijn onderzoek in bij Amerikaans minister van Justitie William Barr. In een samenvatting die Barr zondag vrijgaf, deelde hij mee dat Mueller geen bewijzen vond voor samenzwering tussen het team van Trump en Rusland. Barr zal in de loop van de volgende week een aangepaste versie van het rapport van Mueller vrijgeven, nadat geheime informatie uit het verslag gehaald wordt.