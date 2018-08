Onderzoek tegen ex-advocaat Trump richt zich nu ook op zijn belastingen Rusland-onderzoek ADN

08 augustus 2018

06u18

Bron: Belga 0 Het federale onderzoek tegen de ex-advocaat van Donald Trump, Michael Cohen, wordt opengetrokken naar zijn belastingen en mogelijke fiscale fraude. Dat schrijft de Wall Street Journal.

Het Amerikaanse gerecht heeft sinds een paar maanden meer belangstelling voor de "affaires" van de gewezen vertrouweling van Trump, dan voor zijn activiteiten als advocaat. Cohen bekende dat hij 130.000 dollar (omgerekend 112.000 euro) betaalde aan pornoactrice Stormy Daniels. In ruil zou zij zwijgen over haar vermoedelijke seksuele relatie met Donald Trump in 2006. Cohen zou de ex-vastgoedmagnaat en miljardair ook diensten bewezen hebben door andere duistere affaires uit de schijnwerpers te houden, berichten Amerikaanse media.

Het fiscale luik van het onderzoek is vooral gericht op Cohens taxiactiviteiten. Cohen kocht enkele tientallen taxilicenties, waar hij nog altijd de controle over heeft, en die enkele honderdduizenden dollars hebben opgebracht de voorbije vijf jaar. Een deel daarvan was in cash, schrijft de Wall Street Journal. Het team van Geoffrey Berman, de federale procureur van Manhattan, zou ook nagaan of Cohen geen valse verklaringen aflegde om leningen binnen te rijven waarmee hij nieuwe licenties kon kopen.

Op vraag van het Franse nieuwsagentschap AFP weigerde procureur Berman iedere commentaar. Ook de advocaat van Cohen, Lanny Davis, ging niet in op vragen. Cohen bleef Trump lange tijd hondstrouw. Recent nam hij afstand van de president, wat er mogelijk op wijst dat hij zal samenwerken met het gerecht.