Onderzoek opgestart naar Franse oud-president Giscard d'Estaing (94) voor seksuele agressie KVE

11 mei 2020

19u01

Bron: Belga 1 Er is een onderzoek naar seksuele agressie geopend tegen de Franse oud-president Valéry Giscard d'Estaing. Bedoeling is de klacht te onderzoeken die een Duitse journaliste heeft ingediend.

De oud-president zou, na een interview in zijn kantoor in Parijs eind 2018, drie maal met zijn handen aan haar billen gezeten hebben. Dat meldt het parket van Parijs. Een advocaat van de oud-president wilde maandag geen commentaar kwijt aan AFP over de zaak.

De 37-jarige Ann-Kathrin Stracke, die werkt voor de Duitse openbare omroep WDR, diende op 10 maart de klacht in tegen de 94-jarige.



"Ik ben blij te vernemen dat het openbaar ministerie mijn strafklacht heeft geregistreerd en beslist heeft een onderzoek te openen", aldus Stracke. "Ik sta natuurlijk ter beschikking van het Franse gerecht.”



Giscard d'Estaing was van 1974 tot 1981 president van Frankrijk en is vandaag lid van de Grondwettelijke Raad.