Onderzoek naar xenofobe affiches tegen Belgische burgemeester van Spaans dorp jv

05 juni 2019

13u48

Bron: belga 0 De Guardia Civil voert een onderzoek naar xenofobe affiches die zijn aangeplakt in het dorp Alcaucin in de provincie Malaga in de regio Andalusië. Die affiches zijn gericht tegen de burgemeester van de gemeente, de Belg Mario Blancke.

De eis luidt dat het dorp bestuurd wordt door "iemand van hier", meldt de nieuwssite van de Spaanse radiozender Cadena SER. De nieuwe gemeenteraad moet tegen 15 juni zijn samengesteld.

De afgelopen vier jaar was Mario Blancke, een Belgische expat uit Bavikhove, burgemeester van deze Spaanse gemeente voor de partij Ciudadanos. Hij is de enige buitenlandse burgemeester in Spanje.

Op de handgeschreven affiches staat: "We willen een burgemeester en een gemeenteraad die afkomstig zijn van Alcaucin, vreemden in eigen land". Politieke fracties in de gemeenteraad veroordeelden de posters als "een xenofobe aanval op de democratie". De auteurs van de affiches worden opgespoord.