Onderzoek naar weduwe en zoon van Pablo Escobar ib

01u15

Bron: Belga 0 EPA Sebastian Marroquin, geboren Juan Pablo Escobar, is nu schrijver en architect. Het Argentijnse gerecht voert een onderzoek naar de weduwe en zoon van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar - een van de rijkste criminelen uit de geschiedenis - voor het witwassen van geld in Argentinië, meldden lokale media donderdag.

De autoriteiten willen volgens de krant La Nacion Maria Isabel Santos en Sebastian Marroquin ondervragen over hun banden met de vermoedelijke Colombiaanse drugstrafikant Jose Piedrahita Ceballos en de Argentijnse zakenman Mateo Corvo Dolcet. Santos en Marroquin, die in Argentinië wonen, worden ervan verdacht als tussenpersonen op te treden tussen Ceballos en Dolcet om zowel het geld van Ceballos als hun eigen geld wit te wassen. De politie vond naar verluidt een contract waarin stond dat Dolcet Santos en Marroquin financieel zou vergoeden voor hun diensten.

Onroerend goed

Dolcet wordt ervan verdacht sinds 2008 tot 15 miljoen dollar te hebben witgewassen, onder meer via onroerend goed. In september werd hij gearresteerd. Ceballos zit in de cel in Colombia, en wordt in de Verenigde Staten gezocht voor drugssmokkel en het witwassen van geld.

Gebrek aan bewijs

Santos en de twee kinderen die ze kreeg met Escobar vestigden zich midden de jaren 90 in Argentinië, nadat de drugsbaron werd doodgeschoten door de politie. In 1999 werden Santos en Marroquin gearresteerd op verdenking van witwassen, maar bij gebrek aan bewijzen weer vrijgelaten.