Onderzoek naar vuistslagen door politieagent na dood van Belg (30) in Ibiza

07 oktober 2020

10u34 0 Buitenland De Spaanse autoriteiten voeren een onderzoek naar mogelijk politiegeweld nadat een Belg (30) in Ibiza dood is aangetroffen. De man stapte zelf uit het leven, maar kreeg enkele uren daarvoor vuistslagen van een agent. Een getuige maakte daar videobeelden van.

Het verhaal komt aan bod in verschillende lokale media. Het lichaam van de 30-jarige Belg werd zaterdagochtend vroeg aangetroffen op een plein in het centrum van Ibiza-stad. Een onderzoek deed de politie vermoeden dat het om een zelfdoding ging. Een autopsie moet daar zekerheid over brengen.

Intussen is de politie wel een onderzoek gestart naar het gedrag van een agent. Die was omstreeks middernacht opgeroepen naar de Abel Matutes Boulevard, waar de 30-jarige Belg een groep jongedames had lastiggevallen. Daarop kwam de politie ter plaatse.

Vuistslagen in gezicht

Een deel van dat incident werd gefilmd door een getuige. De videobeelden, te bekijken bij Diaro De Ibiza, tonen hoe de agent de Belg wegleidt en hem tweemaal een vuistslag geeft op zijn hoofd. Vervolgens verdwijnen de agent en de Belg uit het zicht van de camera, achter de hoek van een gebouw. Wat daar al of niet gebeurde, is niet duidelijk.

De Belg werd enkele uren later dood teruggevonden. De politie benadrukt dat het mogelijke politiegeweld losstaat van het feit dat de man vijf uur later dood is aangetroffen. De Belg zou volgens Spaanse media al eerder gepoogd hebben om uit het leven te stappen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

