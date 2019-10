Onderzoek naar vroegere procureur die rol speelde in Oekraïne-affaire rond president Trump KVDS

01 oktober 2019

21u09

Bron: Belga 0 Buitenland In Oekraïne is een onderzoek gestart naar Joeri Loetsenko, een voormalige procureur-generaal die een rol speelt in de affaire die leidde tot de impeachmentprocedure tegen Amerikaans president Donald Trump. De man wordt beschuldigd van machtsmisbruik.

Loetsenko werd in augustus de laan uitgestuurd door de nieuwe Oekraïense president Volodymyr Zelensky en wordt ervan verdacht een "illegale gokbusiness te hebben toegelaten". Dat heeft woordvoerster Angelica Ivanova van het Staatsonderzoekbureau aan het Franse persbureau AFP gezegd. Het onderzoek kwam er op verzoek van Oekraïense parlementsleden, voegde ze er zonder verdere details aan toe.

Getuigenis

Volgens het persbureau Interfax-Ukraine ligt een getuigenis van parlementslid David Arakhmia, lid van de regeringspartij, aan de basis van het onderzoek.





"Men moet veel verbeelding hebben om mij te beschuldigen van wat Arakhmia vertelt", zei Loetsenko - die zich momenteel in Londen bevindt - op zijn Facebookpagina. (lees hieronder verder)

Loetsenko was vanaf mei 2016 procureur-generaal in zijn land en komt ter sprake in de affaire die sinds vorige week de Amerikaanse politiek dooreenschudt. President Trump wordt ervan beticht druk te hebben uitgeoefend op zijn Oekraïense collega opdat die een onderzoek zou lanceren naar de zoon van zijn Democratische tegenstander Joe Biden. Als zakenman had die te maken met een controversieel Oekraïens bedrijf.

Loesenko heeft gezegd dat hij de advocaat van Donald Trump heeft ontmoet om te praten over de zoon van Biden, maar besliste uiteindelijk dat er geen reden was om een onderzoek tegen hem op te starten.

Telefoontje

Tijdens een telefoontje met Zelenski in juli heeft Trump een pleidooi voor Loetsenko gehouden en daarbij gezegd dat hij een goede magistraat was, suggererend dat hij op zijn plaats moest blijven. Maar dat weerhield Zelenski er niet van de magistraat enkele weken daarna te ontslaan. (lees hieronder verder)

De Amerikaanse president en zijn bondgenoot beschuldigen Joe Biden ervan zelf druk op de Oekraïense autoriteiten te hebben uitgeoefend om de voorganger van Loetsenko te ontslaan. Omdat Viktor Tsjokin een onderzoek wou voeren naar de onderneming waarmee Hunter Biden banden had.

Maar die bedes kaderen in de gecoördineerde inspanningen met de Europese Unie en het Internationaal Muntfonds om die procureur-generaal opzij te zetten omdat hij corruptie in Oekraïne zou toedekken en de hervormingen vanwege de regering zou saboteren.

Sindsdien hebben de Democraten in het Congres een onderzoek opgestart naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen Trump.