Onderzoek naar voormalig veiligheidsmedewerker Macron uitgebreid na selfie van Benella met vuurwapen AW

21 november 2018

11u17

Bron: Belga 0 Het gerechtelijk onderzoek naar Alexandre Benalla is uitgebreid naar aanleiding van een omstreden selfie van de gewezen veiligheidsmedewerker van de Franse president Emmanuel Macron. Op die foto, die dateert van de campagne voor de presidentsverkiezingen van 2017, poseert Benalla met een wapen.

Benalla kwam in juli al in opspraak. De krant Le Monde gaf toen beelden vrij waarop te zien was dat Benalla betogers hardhandig aanpakte tijdens een manifestatie op 1 mei in Parijs. De zaak bezorgde ook de populariteit van president Macron een knauw, onder meer omdat hij Benalla kort na de feiten wel schorste en later ontsloeg, maar het gerecht aanvankelijk niet op de hoogte had gebracht.



Volgens gerechtelijke bronnen werd het onderzoek naar die feiten op 8 november nog uitgebreid naar verboden wapendracht. Het parket van Poitiers heeft zijn bevindingen daarover overgemaakt aan de magistraten in Parijs.

Selfie met wapen zonder wapenvergunning

Het parket van Poitiers had zijn onderzoek in september opgestart, vlak nadat Mediapart een omstreden foto publiceerde. Benalla poseert op die selfie samen met drie anderen mensen. Hij houdt ook een vuurwapen in de hand. De foto zou dateren van 28 april 2017: hij werd tussen de eerste en de twee ronde van de presidentsverkiezingen genomen in een restaurant in Poitiers. Benalla was op dat moment nog niet in het bezit van een wapenvergunning.