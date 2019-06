Onderzoek naar verkrachting door Franse filmster Gérard Depardieu geklasseerd FVI

04 juni 2019

17u41

Het parket van Parijs heeft het onderzoek tegen de Franse filmster Gérard Depardieu, die beticht werd van "verkrachtingen en seksueel geweld", zonder gevolg geklasseerd. Dat heeft het Franse persbureau AFP dinsdag vernomen van het parket.

"De talrijke in het kader van deze procedure uitgevoerde onderzoeken, hebben niet toegelaten om de aangegeven misdrijven" vast te stellen, zo zegt het parket.

Het parket van Parijs had in augustus vorig jaar een inleidend onderzoek tegen de filmster geopend, nadat er een klacht tegen hem werd ingediend.

Volgens de Franse media was de klacht afkomstig van een 22-jarige actrice, die Depardieu aanklaagde voor handelingen die zich op 6 en 13 augustus 2018 in de woning van de acteur in Parijs hadden afgespeeld. De jonge actrice werkte naar verluidt met Gérard Depardieu en studeerde aan een school waar hij lesgaf.