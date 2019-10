Onderzoek naar Trumps advocaat vanwege illegale lobby RL

12 oktober 2019

06u27

Bron: NYT, Washington Post, HLN 1 Volgens The New York Times onderzoeken federale aanklagers of de advocaat van president Trump in de Oekraïne in strijd met lobbywetten heeft gehandeld.

Rudy Giuliani zou volgens twee bronnen van de krant hebben geprobeerd de Amerikaanse ambassadrice in Oekraïne, Marie Yovanovitch, te dwarsbomen. Twee zakenpartners van de advocaat zouden bovendien een lid van het Amerikaanse Congres hebben betaald voor diens hulp om ambassadrice Yovanovitch weg te werken.

De carrièrediplomate werd eerder dit jaar plots teruggeroepen door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens Yovanovitch is haar vertrek te danken aan druk van president Trump en lobbywerk dat haar zwart heeft proberen te maken. Zij zou in de weg staan van persoonlijke winstbelangen van enkele individuen die zakenplannen hadden in het Oost-Europese land. Volgens de diplomate heeft de handelswijze het Amerikaanse buitenlands beleid geschaad, zo liet zij deze week aan een onderzoekscommissie weten.

Giuliani, voormalig burgemeester van New York, ontkent de aantijgingen, maar geeft toe dat hij samen met zijn partners en een Oekraïense aanklager zocht naar gevoelige informatie over de ambassadrice en andere doelwitten van Trump, waaronder voormalig vicepresident Joe Biden en diens zoon.

Door samen te werken met buitenlandse autoriteiten zonder dit te melden, zou Giuliani Amerikaanse lobbywetten hebben overtreden. De advocaat vindt dat zelf onzin, omdat hij naar eigen zeggen in opdracht van Trump handelde.

De zakenpartners van Giuliani werden eerder deze week verhoord vanwege de vermeende betaling van buitenlands geld aan een Congreslid en andere kandidaten voor overheidsfuncties op federaal- en deelstaatniveau. De mannen werden tegen een borgtocht van één miljoen dollar weer vrijgelaten.

Buitenlandse inmenging

De beschuldigingen aan het adres van Giuliani komen op een lastig moment voor president Donald Trump. Hij is opnieuw in een politiek steekspel terechtgeraakt, waarin hij mogelijk buitenlandse mogendheden - waaronder de president van Oekraïne - heeft proberen te bewegen tot het vergroten van zijn kansen in de (aankomende) presidentsverkiezingen. Ondertussen loopt een onderzoek naar een mogelijke afzettingsprocedure van de Amerikaanse president.