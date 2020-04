Onderzoek naar terreuraanslag van 2016 in Nice is afgerond KVE

30 april 2020

15u17

Bron: Belga 0 Bijna vier jaar na de feiten is het onderzoek naar de terreuraanslag op de Promenade des Anglais in het Zuid-Franse Nice afgerond. Dat bevestigde een juridische bron aan AFP.

Op 14 juli 2016 reed Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen in op de massa die 's avonds naar een vuurwerkshow kwam kijken ter gelegenheid van de Franse nationale feestdag. De 31-jarige Tunesiër vermoordde in zijn vier minuten durende raid 86 mensen, onder wie kinderen en buitenlandse toeristen, alvorens hij door de ordediensten werd doodgeschoten.

De magistraten belast met het onderzoek hebben hun werkzaamheden nu afgesloten. De betrokken partijen en het nationaal antiterreurparket krijgen een maand de tijd om de bevindingen in te kijken. Daarna zal een datum voor het proces worden vastgelegd.



Vermoedelijk wordt de zaak pas in 2022 behandeld. Er moet ook nog worden bepaald of het proces voor het hof van assisen wordt gevoerd, dan wel voor de correctionele rechtbank.



Aangezien de dader dood is, zal er op het proces voornamelijk op de medeplichtigen worden gefocust. Daarbij moet bepaald worden in welke mate zij op de hoogte waren van de terreurplannen en wat hun precieze rol was.



Acht mensen zijn in het onderzoek in staat van verdenking gesteld. Een negende verdachte pleegde zelfmoord in de cel.