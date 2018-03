Onderzoek naar 'superpromotie' van kabinetschef van Jean-Claude Juncker: "Europa van de achterkamertjes" Frans Boogaard ADN

12 maart 2018

20u41

Bron: AD.nl, Belga 8 Het Europese Parlement begint per direct een grondig eigen onderzoek naar de ‘flitsbenoeming’ van de Duitse jurist Martin Selmayr tot hoogste baas van 33.000 EU-ambtenaren. Volgende maand leidt dat tot een parlementaire uitspraak en mogelijk zelfs een motie van wantrouwen.

De flitsbenoeming van Selmayr zorgt al weken voor ophef in de Europese instellingen. Selmayr had gekandideerd voor de functie van adjunct-secretaris-generaal. Toen de 47-jarige Duitser op 21 februari tijdens een vergadering van de eurocommissarissen die functie in de wacht sleepte, kondigde Juncker prompt het ontslag van secretaris-generaal Alexander Italianer aan en schoof zijn kabinetschef in één ruk door naar de hoogste functie binnen het 33.000 man sterke ambtenarenkorps. Sinds begin deze maand oefent hij die job uit.

'Staatsgreep'

Het parlementaire onderzoek komt bovenop een al lopend onderzoek door de Europese ombudsman. In een pittig debat haalde het Parlement vanavond loeihard uit naar de schimmige en ongezien snelle manier - ‘een staatsgreep’ - waarop de Commissie de ex-kabinetschef van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker naar de hoogste Europese regionen heeft gekatapulteerd. "Dit is koren op de molen voor de populisten en andere eurosceptici”, aldus de parlementaire fracties in koor. "Met vriendjespolitiek en schimmige promoties speelt de Europese Commissie eurosceptici in de kaart."

De fracties laakten de afwezigheid van Juncker in het debat – hij liet een afspraak elders in Straatsburg voorgaan – en maakten gehakt van de formele en in hun ogen weinig overtuigende manier waarop vice-Commissievoorzitter Günther Oettinger, verantwoordelijk voor Personeelszaken, de benoeming van zijn landgenoot probeerde goed te praten. "U zegt dat alle regeltjes gevolgd werden, maar het hele dossier stinkt", zo richtte Bart Staes (Groen) zich tot Oettinger. "Je moet wel doof, stom en blind zijn om die man te geloven”, aldus de Deense conservatief Anders Primdahl Vistisen. De Nederlandse Agnes Jongerius (PvdA) zei zich te "schamen voor het Europa van de achterkamertjes.''

U brengt in uw eentje het Europese project meer schade toe dan alle eurosceptici, populisten en nationalisten bij elkaar

Credibiliteit

D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld richtte namens de liberale fractie haar pijlen op de rest van het college, dat zich volgens haar door Juncker heeft laten inpakken en bij het kruisje tekende. "28 machtige politici die zich door één collega zó bij de neus laten nemen en om de tuin laten leiden. Selmayrgate ondermijnt op een rampzalige manier het vertrouwen in Europa en dus moet zijn benoeming ongedaan worden gemaakt. De Commissie moet kiezen wat ze het belangrijkst vindt: de carrière van Selmayr of de credibiliteit van de Europese Unie", zo zette de Nederlandse de zaken op scherp.

U ziet de bedreiging voor de Europese Unie vaak elders, in het Rusland van Poetin, bij Trump of het populisme, maar de echte bedreiging moet u vooral bij uzelf zoeken.

Op sociale media lanceerde ook fractieleider Guy Verhofstadt een waarschuwing. "Als de Commissie niet oplet, zal ze het lot van de Commissie-Santer ondergaan", zo verwees hij naar de val van die Commissie in 1999. Mark Demesmaeker (N-VA) hekelde de "ongezonde concentratie aan macht" en bestempelde de hele saga als een grote bedreiging voor het Europese project. "U ziet de bedreiging voor de Europese Unie vaak elders, in het Rusland van Poetin, bij Trump of het populisme, maar de echte bedreiging moet u vooral bij uzelf zoeken."

Oettinger zette met zijn vlakke verdediging van Selmayr en diens benoeming het Parlement alleen maar meer op de bok. "U brengt in uw eentje het Europese project meer schade toe dan alle eurosceptici, populisten en nationalisten bij elkaar”, zo beet de Franse Groene Pascal Durand hem toe.

If the Juncker Commission is not careful, it will have the same fate as the Santer Commission. #Selmayrgate Guy Verhofstadt(@ guyverhofstadt) link

Lijmen

Oettinger probeerde verder volop de scherven te lijmen. Hij ontkende dat er een Duits overwicht is bij de Commissie. In reactie op Tom Vandenkendelaere (CD&V) beklemtoonde hij dat Selmayr de eurocommissarissen niet had gepaaid met extra voordelen, zoals het behoud van chauffeurs en kantoren na hun vertrek uit het Berlaymontgebouw. "Nepnieuws", zo veegde de Duitser die geruchten van tafel.

Inmiddels veroorzaakt het Commissie-optreden rond Selmayr in Duitsland steeds meer ongerustheid. Het zou zomaar de benoeming van Jens Weidmann, een andere Duitser, tot president van de ECB in gevaar kunnen brengen, en dat was niet de bedoeling. De storm moet dus zeker voor het vertrek van Draghi (zijn mandaat loopt volgend jaar af) gaan liggen.