Onderzoek naar Schotse ex-premier Alex Salmond op verdenking van seksueel misbruik ttr

24 januari 2019

12u02

Bron: belga 2 Alex Salmond, de voormalige premier van Schotland, is gearresteerd en moet deze middag voor de rechtbank verschijnen. "We kunnen bevestigen dat een 64-jarige man is gearresteerd en beschuldigd en dat een rapport naar de procureur is gestuurd", verklaarde een woordvoerder van Police Scotland desgevraagd over de arrestatie van Salmond, die tot 2014 aan het hoofd stond van de Schotse Nationale Partij (SNP).

De Schotse regering stuurde haar laatste rapport over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in augustus vorig jaar naar de politie. Aanleiding vormde een vertrouwelijk onderzoek van de Schotse regering na aantijgingen van twee medewerksters van de overheid dat Salmond hen enkele jaren geleden seksueel had lastig gevallen.



Salmond ontkende de beschuldigingen en stapte op 19 augustus uit de SNP, omdat hij naar eigen zeggen geen verdeeldheid wilde zaaien over deze kwestie binnen de partij.