Onderzoek naar rechterhand Macron: huiszoekingen op Franse ministerie van Economie kv

06 juni 2018

19u32

Bron: Belga 1 Er zijn vandaag huiszoekingen geweest op het Franse ministerie van Economie. Die passen in het onderzoek naar verdenkingen van belangenvermenging tegen Alexis Kohler, de rechterhand van president Emmanuel Macron. Dat is vernomen van een bron dichtbij het dossier.

Kohler werkte tussen 2012 en 2016 op het ministerie. Tegen hem loopt een onderzoek naar eventuele belangenvermenging tussen zijn openbare functies en zijn banden met de Italiaans-Zwitserse reder MSC.

Die groep is opgericht door neven van de moeder van Alexis Kohler en is een belangrijke klant van STX France, de scheepswerf van Saint-Nazaire in het westen van Frankrijk. MSC speelde de voorbije jaren een belangrijke rol in de discussies over de toekomst van de scheepswerf.

Het was de nieuwssite Mediapart die de zaak aan het licht bracht en de nauwe familiale en beroepsbanden tussen Kohler en de reder hekelde.

Kohler zetelde tussen 2010 en 2012 in de raad van bestuur van STX France, als vertegenwoordiger van de staat. Daarna wilde hij tot twee keer toe bij MSC aan de slag te gaan, telkens na functies te hebben uitgeoefend op kabinetten van het ministerie van Economie. In augustus 2016 kreeg hij uiteindelijk groen licht van de deontologiecommissie en werd Kohler financieel directeur bij MSC.