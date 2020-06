Onderzoek naar radioactieve wolk boven Europa in 2017 wijst opnieuw richting Rusland YV

16 juni 2020

12u29

Bron: IPS 0 De oorzaak van de nucleaire wolk die in 2017 boven Europa hing, wijst opnieuw in de richting van Rusland. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De wolk kwam alvast zeker niet van een militaire bron.

In september 2017 trok een wolk ruthenium-106 over Europa. De radioactieve vervuiling in de EU was honderd keer hoger dan na de kernramp in Fukushima. Het gevaar voor de bevolking werd toen als laag ingeschat. Over de precieze bron van de wolk is nog steeds geen duidelijkheid. Geen enkele regering nam de verantwoordelijkheid op zich. Een militaire bron behoorde daardoor dus tot de mogelijkheden.

Onderzoekers van de Leibniz-universiteit in Hannover en de Universiteit van Münster (Duitsland) zijn nu zeker dat de wolk niet afkomstig was van een militaire bron. Isotopenmetingen wijzen eerder op civiele nucleaire installaties.

Kerncentrale

Zeer nauwkeurige metingen met massaspectrometrie geven aan dat het om gebruikte splijtstof van een kerncentrale ging. Daardoor sluiten de onderzoekers een militaire bron, bijvoorbeeld de productie van plutonium voor wapens, uit.

Het meest sluitende scenario is dat er ruthenium vrijkwam uit een opwerkingsfabriek voor splijtstoffen, melden ze in het academisch tijdschrift Nature Communications. Verder menen de onderzoekers ook dat de isotoophandtekening in de richting van Russische VVER-reactoren wijzen. Daarvan zijn er momenteel ongeveer twintig operationeel in de wereld, niet alleen in Rusland zelf maar ook bijvoorbeeld in Hongarije, China en India.

Een onderzoek door zeventig wetenschappers van verschillende Europese universiteiten concludeerde vorig jaar dat de bron zich wellicht in het zuiden van het Oeralgebergte bevond. Daar ligt de Russische nucleaire installatie Majak.



