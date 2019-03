Onderzoek naar politiegeweld tegen 73-jarige vrouw die zwaargewond raakte tijdens protest gele hesjes LH

25 maart 2019

17u46

Bron: RTL 0 In Frankrijk is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waarin een 73-jarige vrouw zwaargewond raakte tijdens het protest van de gele hesjes in Nice. De vrouw liep zaterdag daarbij verschillende schedelfracturen op. Ondertussen heeft president Emmanuel Macron ook al kritiek gekregen omdat hij de vrouw niet alleen “een snel herstel” maar ook “wijsheid” toewenste.

De bijzonder harde beelden van de 73-jarige Geneviève Legay, liggend in een plas bloed op de straat, worden massaal gedeeld op sociale media, vaak vergezeld van kritiek tegen het politiegeweld. Twee dagen na de gebeurtenissen is de polemiek alleen maar toegenomen.

President Macron wenste de zeventiger een “snel herstel en misschien een vorm van wijsheid” toe. “Als we kwetsbaar zijn, kunnen we geduwd worden, en dan gaan we niet naar verboden plaatsen die ons in situaties als deze plaatsen”, zei de president in een interview met de regionale krant Nice-Matin.

In Nice was er zaterdag sprake van “un périmètre de protection”, een perimeter waarin alle gebouwen beschermd werden tegen vandalisme en plundering. Ook burgemeester Christian Estrosi vond dat de vrouw iets beter had kunnen opletten. “Er was een verbod op demonstraties. Ik wens een spoedig herstel aan deze dame die perfect kon gemanifesteerd hebben om 14 uur, toen dat toegestaan was.”

Legay raakte wellicht zwaargewond toen de oproerpolitie de demonstranten van de Place Garibaldi joegen. Het grootste plein van Nice behoorde tot de verboden zone tijdens de protesten in het stadscentrum. Er werd een onderzoek geopend naar de omstandigheden waarin de vrouw meerdere schedelfracturen opliep.

Klacht tegen politie en prefect

De familie richt zich met haar klacht niet alleen tegen de politie maar ook tegen de prefect van het departement. “We zullen een officiële klacht indienen voor opzettelijk geweld met wapens en in groep door personen met gezag tegen kwetsbare personen. En tegen de prefect voor medeplichtigheid”, kondigde de advocaat van de familie aan. Die noemde de uitspraken van Macron ook “onbeschoft”. “Onze ouderen hebben het recht om hun politieke overtuigingen te uiten”, klonk het nog.