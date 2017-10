Onderzoek naar plannen extreemrechtse aanslag in Frankrijk: acht mannen formeel in verdenking gesteld 04u30

Bron: Belga 0 Thinkstock Acht mannen zijn gisteravond formeel in verdenking gesteld door een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terreurzaken in het onderzoek naar de groepering van een extreemrechtse ex-militant die ervan verdacht wordt aanslagen te hebben gepland tegen politici en moskeeën in Frankrijk. Dat zegt het parket van Parijs.

De verdachten, tussen 17 en 29 jaar, worden beschuldigd van "criminele terroristische bendevorming". Zes verblijven in voorlopige hechtenis, een zevende is tijdelijk opgesloten in afwachting van een debat over zijn hechtenis.



De antiterreurdiensten ondernamen dinsdag actie in het onderzoek tegen Logan Alexandre Nisin (21), een ex-militant van de royalistische organisatie Action Française. Hij werd al eind juni opgepakt in Vitrolles en in juli in verdenking gesteld. Een minderjarige staat onder gerechtelijk toezicht. Van de tien personen die dinsdag opgepakt werden, zijn er twee vrijgelaten, onder wie de moeder van Nisin.

Terroristische plannen

Het gerecht vermoedt dat de acht verdachten, onder wie drie minderjarigen, lid zijn van de groep OAS, die gesticht werd door Nisin. De organisatie had "plannen om gewelddadige acties te ondernemen waarvan de aard nog onduidelijk is", zei een bron dichtbij het onderzoek. Mogelijke doelwitten waren "gebedsplaatsen", in het bijzonder moskeeën, "politici", "personen van Noord-Afrikaanse of zwarte origine" en "antifascistische militanten".



"De organisatie wou wapens kopen en paramilitaire traingen uitvoeren. Sommigen hadden al schietoefeningen gedaan", zei de bron. De groep was ook van plan om "bedrijfsleiders af te persen om de organisatie en aankoop van wapens te financieren". Er werd om die reden al een wapen gekocht.



OAS is genoemd naar de Organisatie van het Geheime Leger ('Organisation de l'Armée Secrète'), die begin jaren zestig zowel in Frankrijk als Algerije een bloedige campagne voerde tegen de onafhankelijkheid van Algerije.