Onderzoek naar oorzaak vloedgolf die mensen in Vlissingen de zee introk, Belgische baggeraar: “Alle instructies opgevolgd” ADN

02 juli 2019

18u33

Bron: Belga, AD.nl 2 De Nederlandse politie begint een stafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de vloedgolf die zondagavond op het strand in Vlissingen zeven mensen de zee introk. Agenten hebben al gesproken met de kapitein van het schip dat de vloedgolf veroorzaakte, maar hij wordt later nog verder verhoord, meldt de politie.

De meegesleurde badgasten konden op eigen kracht of met hulp van anderen uit het water komen, maar drie mensen raakten wel gewond. Twee jongens van drie en vijf jaar oud, en een volwassene van wie de identiteit niet werd vastgesteld, werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De jongens mochten de volgende dag weer naar huis. De ouders doen aangifte bij de politie.

Schip uit andere richting

De Belgische baggeraar DEME, die eigenaar is van het schip, de Bonny River, zei intussen aan de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) dat het schip alle instructies van de verkeerscentrale in Vlissingen heeft opgevolgd.



"De brug werd door de verkeerscentrale Vlissingen gewaarschuwd dat er een schip uit de andere richting kwam gevaren. Bonny River heeft alle instructies van de centrale nageleefd en het schip dat uit de andere richting kwam veilig gekruist, net voorbij het Leugenaarshoofd, in de smalle Sardijngeul", aldus DEME op de website van de regionale krant.

Het schip voer volgens de Nederlandse Rijkswaterstaat met een te hoge snelheid. De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit heeft hiervan aangifte gedaan bij het gerecht. DEME zegt volledige medewerking aan het onderzoek toe en is zelf ook een intern onderzoek gestart.