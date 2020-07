Onderzoek naar onbehoorlijk gedrag ambassadeur VS in Londen IB

23 juli 2020

01u18

Bron: ANP 0 Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is een onderzoek begonnen naar mogelijk onbehoorlijk gedrag van de ambassadeur van de VS in Londen, Woody Johnson. Die wordt onder andere beschuldigd van racistische en seksistische uitlatingen.

Johnson, eigenaar van de American footballteam New York Jets, werd in 2017 door president Donald Trump benoemd en zijn termijn loopt eind dit jaar af.

Het onderzoek van een speciale toezichthoudende afdeling van het ministerie is in de herfst vorig jaar op gang gekomen. Onderzoekers zijn al diverse malen in de Britse hoofdstad geweest om ambassadepersoneel en Johnson zelf te spreken.