Onderzoek naar neergeschoten Boeing: getroffen landen zitten donderdag samen in Londen LH

14 januari 2020

06u30

Bron: Belga 0 De coördinatiegroep van de landen die bij de crash van de Oekraïense Boeing in Teheran inwoners hebben verloren komt donderdag samen in Londen. Dat meldt de Canadese minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een initiatief van Canada.

De groep werd in de nasleep van de ramp door Canada in het leven geroepen en omvat naast Canada zelf ook Groot-Brittannië, Oekraïne, Zweden en Afghanistan. Al deze landen hebben elkaar sinds het drama al twee keer telefonisch gesproken. Er werd onder meer gereflecteerd over eventuele financiële compensaties.

Donderdag komen ze nu ook fysiek samen in Londen. De buitenlandministers van de vijf landen willen verder druk blijven uitoefenen op Iran om consulaire toegang te verkrijgen en een transparant onderzoek te eisen, aldus een woordvoerder van het Canadese ministerie.

Canadese onderzoekers krijgen toegang tot zwarte dozen

De Canadese experts die maandag naar Teheran zijn gestuurd in het kader van het onderzoek naar de crash zullen toegang krijgen tot het wrak en de zwarte dozen van het toestel.

“We weten niet welke vorm ons onderzoek zal aannemen” maar “onze rol zal”, gelet op de voorschriften van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO), “erg beperkt zijn”, verklaarde Kathy Fox, voorzitter van de Transportveiligheidsraad (BST) van Canada, tijdens een persconferentie. Er zijn evenwel “signalen dat Iran de BST een actievere rol zal laten spelen dan normaal gezien de norm is”, vervolgde ze.

Twee Canadese onderzoekers worden maandagavond in Teheran verwacht en nog eens twee anderen zullen hen spoedig vergezellen, zei Fox. Ze werden door Iran, dat het onderzoek leidt, uitgenodigd om mee te helpen met het ontcijferen van de zwarte dozen van de Boeing. De Canadese onderzoekers krijgen ook toegang tot de plaats van de crash en zullen in een loods in de buurt de reconstructie van het wrak bijwonen.

Maandagavond worden in Teheran overigens ook tien verantwoordelijken van het Canadese minister van Buitenlandse Zaken verwacht. Zij zijn belast met het identificeren en repatriëren van de Canadese slachtoffers van de ramp.

Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om.