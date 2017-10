Onderzoek naar Navy SEALs wegens dood van Amerikaanse officier in Mali 07u01

Bron: Belga 0 Photo News Navy SEALs tijdens een oefening. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken of twee leden van SEAL Team 6, de elite-eenheid van de Amerikaanse zeemacht die onder meer Osama bin Laden uitschakelde, verantwoordelijk zijn voor de dood van een officier van de Special Forces van de Amerikaanse landmacht in juni in het West-Afrikaanse Mali. Dat berichten Amerikaanse media.

Staff Sergeant Logan J Melgar (34) werd in juni dood teruggevonden in een huis in Bamako, de hoofdstad van Mali, dat hij deelde met andere troepen van de verschillende speciale eenheden van de Amerikaanse strijdkrachten. Ze maakten deel uit van een internationale trainingsmissie om lokale eenheden op te leiden, maar ook om antiterrorismemissies uit te voeren.

Melgar bleek te zijn gewurgd. Vanuit het Amerikaanse hoofdkwartier in het Duitse Stuttgart werd meteen een officier gestuurd om de zaak te onderzoeken. Na maanden van onderzoek heeft de Criminal Investigation Command (CID) van de landmacht de zaak eind september overgemaakt aan haar evenknie in de zeemacht, de Naval Criminal Investigative Service (NCIS). Die bevestigt dat ze het onderzoek heeft overgenomen, maar wenst verder niet te reageren.

De eventuele betrokkenheid van de Navy SEALs zou blijken uit het feit dat de zaak werd overgeheveld naar de zeemacht. Daarnaast is er nooit een officiële mededeling gekomen over het overlijden van Melgar en werden de twee Navy SEALs vlak na het incident weer overgevlogen naar de Verenigde Staten en op non-actief gezet.