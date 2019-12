Onderzoek naar Matteo Salvini omdat die politie- en brandweervliegtuigen zou gebruikt hebben om te reizen ADN

12 december 2019

17u46

Bron: Belga 0 Er loopt een onderzoek naar de Italiaanse oppositieleider Matteo Salvini omdat die politie- en brandweervliegtuigen zou gebruikt hebben om Italië rond te reizen toen hij nog minister was.

Salvini, van de extreemrechtse Lega, was minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier van juni 2018 tot augustus 2019. De kranten Corriere della Sera en Il Fatto Quotidiano zeggen dat hij beschuldigd wordt van ambtsmisbruik, omdat hij en zijn staf 35 keer vliegtuigen en helikopters van politie en brandweer zouden gebruikt hebben.

Volgens de kranten heeft het openbaar ministerie in Rome de zaak onderzocht en is ze nu in handen van een speciale jury van rechters die beschuldigingen tegen ministers behandelt. Salvini bevestigde de berichten tijdens zijn campagne voor de verkiezingen van komende maand in de zuidelijke regio Calabrië. Normaal worden de vliegtuigen en helikopters alleen gebruikt voor operationele doeleinden.

“Niet om op vakantie te gaan”

Salvini verdedigde zich door te stellen dat hij ze enkel gebruikte om institutionele redenen, zoals het inhuldigen van politiecommissariaten. "Ik gebruik geen vliegtuigen van de staat om op vakantie te gaan. Dat is wat iemand anders heeft gedaan", zei hij, verwijzend naar oud-premier Matteo Renzi.

Maar de krant La Republicca, die als eerste de vluchtgegevens van Salvini onderzocht, stelde vast dat hij de vliegtuigen van de Italiaanse staat ook gebruikte voor verkiezingsbijeenkomsten van de Lega.

Het Italiaanse audithof ging als eerste na of sprake was van misbruik, maar vond geen redenen om Salvini te vervolgen. Uiteindelijk stuurde het de zaak door naar het openbaar ministerie in Rome.