Onderzoek naar "Marokkanenverdelgers" bij politie Den Haag AW

13 september 2019

20u05

Bron: Belga 1 In het Nederlandse Den Haag is een onderzoek gestart naar wantoestanden bij de politie. Een groep agenten zou zich racistisch hebben opgesteld en zich "Marokkanenverdelgers" noemen. Dat heeft de Haagse politie zelf bekendgemaakt.

Het gaat om het Haagse politiebureau Hoefkade in de Schilderswijk in de Nederlandse stad. Het onderzoek kwam er na meldingen van politiemedewerkers begin dit jaar en richt zich op “ontoelaatbaar gedrag richting burgers en tussen collega’s onderling” binnen het politieteam.

Centraal in het onderzoek staat het gedrag van vier medewerkers die op het politiebureau werken. Zij waren onder meer betrokken bij de aanhouding van een verdachte eind vorig jaar, waarbij geweld werd gebruikt. In het onderzoek wordt gekeken of dit geweld rechtmatig en proportioneel was. Het onderzoek zit in een “afrondende fase”, aldus de politie.

NRC Handelsblad meldt, op basis van een vertrouwelijke brief, dat de groep zich “Marokkanenverdelgers” noemde. Een bron vertelt aan de NOS dat het gaat om hondengeleiders.

Onzin

Andere bronnen vertellen de NOS dat leidinggevenden van het korps signalen van interne misstanden hebben genegeerd en “wegkijkgedrag” hebben vertoond. Maar Paul van Musscher, politiechef in Den Haag, spreekt dat tegen. “Binnen onze eenheid wordt niets onder het tapijt geveegd. De norm binnen onze eenheid is helder. Ongepast gedrag, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd. Wij nemen alle signalen over bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en buitensporige geweldtoepassing uitermate serieus. De suggestie dat wij dit niet doen, is volstrekte onzin.”