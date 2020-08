Onderzoek naar Frans tijdschrift dat zwart parlementslid afbeeldde als slavin kv

31 augustus 2020

22u47

Bron: Le Parisien, Reuters 0 In Parijs wordt een onderzoek ingesteld naar het uiterst conservatieve Franse tijdschrift Valeurs Actuelles, omdat het een racistische illustratie zou toegevoegd hebben aan een van zijn artikels. Dat deelt het kabinet van de Parijse openbare aanklager vandaag mee.

Het magazine publiceerde donderdag een zeven pagina’s tellend “fictiestuk” getiteld ‘Obono, de Afrikaanse’, dat het fictieve verhaal vertelt van parlementslid Danièle Obono die terugkeert naar het achtiende-eeuwse Afrika. Op de bijbehorende prenten is de politica afgebeeld met een ijzeren ketting rond haar nek.

Obono, die zelf geboren werd in Gabon, is lid van de linkse politieke partij La France Insoumise en vertegenwoordigt in het Franse parlement een district van het noorden van Parijs. De vrouw deelde zelf een foto van de racistische prent op Twitter en hekelde in haar bericht de eigengerechtigheid van het magazine. “Extreemrechts, verfoeilijk, dom en wreed”, schreef ze.

Il paraît 'Qu'on-Peut-Pu-Rien-Dire' #BienPensance. Heureusement on peut encore écrire de la merde raciste dans un torchon illustrée par les images d'une députée française noire africaine repeinte en esclave...

L'extrême-droite, odieuse, bête et cruelle. Bref, égale à elle-même. pic.twitter.com/EupKSXZ207 Députée Obono(@ Deputee_Obono) link

Het artikel veroorzaakt ophef aan beide zijden van het Franse politieke spectrum. De Franse premier Jean Castex noemt het stuk “walgelijk” en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner wijst er op Twitter op dat racisme geen zaak van opinie is, maar een misdrijf.

In een boodschap op Twitter verontschuldigde Valeurs Actuelles zich vandaag bij Obono omdat de redactie beseft dat de politica “zich persoonlijk getroffen voelt door het fictieve verhaal”, maar ze ontkent dat er sprake is van racisme. Volgens het opinieblad gaat het om een “fictief verhaal dat de verschrikkingen van de slavernij uitbeeldt die door de Afrikanen in de achttiende eeuw werd georganiseerd.” Dat is volgens de auteurs immers “een vreselijke waarheid” die veel mensen vandaag niet onder ogen willen zien.

Het is nu aan het Parijse parket om te oordelen of er een staartje komt aan de zaak. Openbare racistische beledigingen kunnen in Frankrijk bestraft worden met een boete of een celstraf.