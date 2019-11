Onderzoek naar doodsbedreiging tegen Siemens-topman, vermoedelijk opnieuw uit extreemrechtse hoek ADN

05 november 2019

17u45

Bron: Belga 0 Het parket van Deggendorf, in de Duitse deelstaat Beieren, is een onderzoek gestart naar een doodsbedreiging uit vermoedelijk extreemrechtse kringen tegen Siemens-topman Joe Kaeser. Dat heeft een woordvoerder van het parket vandaag bevestigd. Siemens wil voorlopig geen commentaar kwijt over de zaak.

Kaeser had in juli via e-mail een doodsbedreiging ontvangen. In de boodschap werd gedreigd dat Kaeser "de volgende Lübcke" zou worden.



De Duitse politicus Walter Lübcke (CDU), die standpunten pro migranten innam, werd begin juni doodgeschoten. De hoofdverdachte, een neonazi, zit in de cel. Hij legde bekentenissen af.



Neonazi's hebben de voorbije dagen bovendien nieuwe doodsbedreigingen geuit tegen verschillende Duitse verkozenen, onder wie ecologisten.

