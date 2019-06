Onderzoek naar dood van 11-jarig meisje na pesterijen op school HR

25 juni 2019

14u10

Bron: Le Parisien 4 Buitenland Frankrijk reageert geschokt op de dood van een 11-jarig meisje dat hevig gepest werd op school. Volgens Le Parisien probeerde het slachtoffer op haar eigen slaapkamer uit het leven te stappen. Nadat ze door haar vader werd gevonden, probeerden de hulpdiensten het slachtoffer nog te redden. Ze overleed in het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart.

Het tragische voorval gebeurde afgelopen vrijdag in Herblay (Val-d’Oise), op enkele tientallen kilometers van Parijs. Het meisje was in maart van school veranderd, nadat ze op haar vorige school zwaar gepest werd. Haar ouders dienden daarvoor begin vorig jaar nog een klacht in. Le Parisien sprak met verschillende betrokkenen die bevestigen dat ze in een ‘heel erge klas’ zat, en dat ze geviseerd werd door een aantal pesters.

Omdat de pesterijen bleven aanhouden, stapte het meisje dit voorjaar over naar een school in de buurt. Daar merkten klasgenoten afgelopen vrijdag niet meteen iets bijzonder aan haar gedrag. Maar volgens leerlingen van haar vorige school gingen de pesterijen nog steeds voort, onder meer via sociale media.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

