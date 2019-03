Onderzoek naar crash Air France-toestel afgerond: “Ontoereikende acties bij de manuele besturing” AW

Bron: Belga 0 De onderzoeksrechters die belast waren met het onderzoek naar de crash in 2009 van een Airbus 330 van Air France tussen Parijs en Rio de Janeiro, kondigden op 18 februari aan dat hun onderzoek is afgerond. Dat vernam AFP van een gerechtelijke bron en van de burgerlijke partijen.

Het afronden van het onderzoek, bijna tien jaar na de ramp die aan de 228 mensen aan boord het leven kostte, ging vooraf aan de vorderingen van het parket van Parijs. Daarop beslisten rechters over een eventueel proces tegen het bedrijf en de fabrikant. Air France en Airbus werden in 2011 aangeklaagd voor "onvrijwillige doodslag".



De vlucht AF447 stortte op 1 juni 2009 neer in de Atlantische Oceaan. Alle passagiers en bemanningsleden van 34 verschillende nationaliteiten kwamen om.

Verantwoordelijke?

De ramp werd veroorzaakt door het bevriezen van de pitotbuizen, instrumenten die de luchtsnelheid meten. Daardoor raakten de piloten gedesoriënteerd. Toch spreken verschillende experten elkaar tegen als het gaat over de vraag wie verantwoordelijk was voor de crash. Volgens de burgerlijke partijen speelt economische druk daarin een belangrijke rol.

Bemanning

De eerste expertise in 2012 wees zowel op fouten van de bemanning als op technische problemen en het feit dat piloten te weinig informatie kregen over het bevriezen van de pitotbuizen, hoewel er verschillende gelijkaardige incidenten gemeld waren bij Airbus.

De fabrikant vroeg om een tegenexpertise, die zich vooral focuste op de inadequate reactie van de bemanning, en op fouten gemaakt door Air France. De familieleden van de slachtoffers en Air France vonden deze expertise te gunstig voor Airbus, en vroegen het hof van beroep van Parijs ze te vernietigen, wat eind 2015 ook gebeurde.

Hierop werd het onderzoek hervat, maar de nieuwe tegenexpertise die in december 2017 werd overhandigd, besloot opnieuw dat de directe oorzaak van het ongeval de "ontoereikende acties bij de manuele besturing" van de bemanning was. De familieleden vrezen nu dat Airbus die laatste tegenexpertise zal inroepen om aan vervolging te ontsnappen.

De burgerlijke partijen hebben nog tot 18 mei om hun opmerkingen in te dienen, voor de vorderingen van het parket.