Onderzoek naar Bende van Nijvel: munitie en granaat gevonden bij ex-Brusselse gangster in Frankrijk BJM TTR

10 juli 2020

14u09

Bron: Eigen berichtgeving, De Standaard 44 In het onderzoek naar de bende van Nijvel hebben speurders gisteren in Zuid-Frankrijk een huiszoeking uitgevoerd bij de voormalige Brusselse (ex)-gangster Francis V. (57). Er zou munitie en een granaat aangetroffen zijn. Hij mocht na ondervraging beschikken.

Het profiel van Francis V. interesseert de speurders al langer. Hij is ongeveer 2 meter groot en mankt. Zoals bekend verklaarden getuigen van de overval op de Delhaize in Aalst dat één van de daders mankte. Volgens Francis V., die al een hele tijd in Zuid-Frankrijk verblijft, mankt hij door een auto-ongeval.

Van Francis V. werd gezegd dat hij in de jaren tachtig heel dicht bij extreemrechts stond – een milieu dat de speurders al langer interesseert. In 1991 kreeg Francis V. samen met een andere gangster, Eric Lammers, levenslang voor de dood van twee diamantairs in de Antwerpse diamantwijk. Het was niet het eerste feit dat de twee samen pleegden. Ze hadden in 1984 bij een gewapende overval zes schilderen van Ensor gestolen. V. was ook geen onbekende in de pornowereld. Hij stond in 2007 in Brussel terecht wegens de productie van pornovideo’s waar hij ook zelf een rol in had, meldt De Standaard.

Francis V. moest volgens onze informatie net als meer dan duizend anderen ook DNA afstaan aan het gerecht. Of dat iets heeft opgeleverd, is onduidelijk. Het federaal parket wil niet reageren. De speurders lieten Francis V. na verhoor weer vrij.

Lammers, de kompaan van V., vertelde in een documentaire die RTBF in 2014 maakte over de Bende van Nijvel dat hij als lid van de extreemrechtse groepering Westland New Post (WNP) supermarkten verkende die later door de bende zijn overvallen. Speurders vonden enige tijd geleden plannen van warenhuizen terug bij de extreemrechtse organisatie, maar niet van de supermarkten die door de Bende van Nijvel zijn overvallen. Het onderzoek naar WNP werd dan ook stopgezet wegens gebrek aan bewijs. De nieuwe onderzoekscel kijkt nu opnieuw in de richting van extreemrechts, zo bericht De Standaard.



