Onderzoek naar Bende van Nijvel: munitie en granaat gevonden bij ex-Brusselse gangster in Frankrijk BJM

10 juli 2020

14u09 12 In het onderzoek naar de bende van Nijvel hebben speurders gisteren in Zuid-Frankrijk een huiszoeking uitgevoerd bij de voormalige Brusselse gangster Francis V. (57). Er zou munitie en een granaat aangetroffen zijn. Hij mocht na ondervraging beschikken.

Het profiel van Francis V. interesseert de speurders al langer. Hij is ongeveer 2 meter groot en mankt. Zoals bekend verklaarden getuigen van de overval op de Delhaize in Aalst dat één van de daders mankte. Volgens Francis V. mankt hij door een auto-ongeval. Van Francis V. werd gezegd dat hij heel dicht bij extreemrechts stond – een milieu dat de speurders al langer interesseert. In 1991 kreeg Francis V. samen met een andere gangster levenslang voor de dood van twee diamantairs.

Francis V. moest volgens onze informatie net als meer dan duizend anderen ook DNA afstaan aan het gerecht. Of dat iets heeft opgeleverd, is onduidelijk. Het federaal parket wil niet reageren.