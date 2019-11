Onderzoek naar 39 doden in koelwagen: Vietnamese delegatie aangekomen in Essex, trekkers en opleggers in beslag genomen AW ADN

06 november 2019

15u37

Bron: Belga 0 Een delegatie van Vietnamese politieagenten en functionarissen is in het Engelse Essex aangekomen. Dat gebeurt in het kader van het onderzoek naar de 39 lijken die op 23 oktober in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer in Grays zijn aangetroffen. Dit heeft de Belfast Telegraph gemeld.

Nadat de politie ervan was uitgegaan dat alle slachtoffers Chinezen waren, ging de denkpiste snel over naar Vietnamezen. De precieze identiteit van de slachtoffers is evenwel nog niet bevestigd. Daarom is een Vietnamese delegatie nu naar Essex getrokken om daar maandag en dinsdag al nauw samen te werken met de plaatselijke politie. In Vietnam zelf zijn ook al elf arrestaties in verband met mensensmokkel verricht.

Volgens meerdere Britse en Ierse media zijn maandagochtend in de haven van Dublin twee trekkers en twee opleggers met een zeil in beslag genomen. De Ierse politie citerend, gebeurde dit volgens The Irish Post in het kader van het onderzoek naar een “grensoverschrijdende georganiseerde criminele bende die zich met smokkel inlaat”.



Volgens het Engelse boulevardblad The Sun worden de voertuigen gelinkt aan het transportbedrijf van de twee voortvluchtige broers Ronan en Christopher Hughes. De politie van Essex wil hen verhoren op verdenking van doodslag en mensensmokkel. Er zijn ook twee vrachwagenbestuurders verhoord, maar die hebben geen uitstaans met het koelwagendrama.