Onderzoek IS-financiering Lafarge: parket wil aanklacht voor "misdaden tegen menselijkheid" laten vallen tvc

11 juni 2019

20u42

Bron: Belga 0 Het parket in Parijs heeft gevraagd om de aanklacht voor "betrokkenheid bij misdaden tegen de menselijkheid" tegen de Franse cementgroep Lafarge te laten vallen. Tegen het bedrijf loopt een gerechtelijk onderzoek voor mogelijke financiering van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Syrië.

Het onderzoek startte midden vorig jaar op. Drie Franse onderzoeksrechters beschuldigen het bedrijf nog van financiering van terrorisme, schending van het embargo en het in gevaar brengen van zijn personeelsleden in de fabriek in Jalabiya, in het noorden van Syrië. Lafarge had beroep aangetekend tegen de aanklacht voor misdaden tegen de menselijkheid.

Dit beroep komt op 20 juni voor. Ex-managers Jean-Claude Veillard, bevoegd voor veiligheid, en Frédéric Jolibois, bevoegd voor de Syrische activiteiten, vragen ook de buitenvervolgingstelling voor financiering van terrorisme.

Het Franse persagentschap AFP kwam te weten dat het parket de aanklacht rond misdaden tegen de menselijkheid zou willen laten vallen. Er zouden hiervoor niet voldoende bewijzen zijn.