Onderzoek ingesteld naar politieschoten in de Dom van Berlijn

04 juni 2018

14u45

Een dag na de schoten van een politieagent op een gewapende man in de Dom van Berlijn zijn de juiste omstandigheden van het incident nog niet duidelijk. De gerechtelijke politie heeft vandaag een onderzoek ingesteld. In dergelijke gevallen gaat het om de vraag of een agent die op een persoon schiet, uit zelfverdediging handelde. De amokmaker wordt nog in het ziekenhuis behandeld.

De 53-jarige Oostenrijker was gisterennamiddag in de Berliner Dom opgedoken, gedroeg zich agressief en beledigde de daar aanwezige bezoekers. Omdat hij volgens de eerste vaststellingen niet wilde kalmeren en een mes in de hand hield, schoot een politieagent enkele keren en verwondde de man aan de benen. Hij trof daarbij ook een collega, die enkel lichtgewond raakte en dezelfde dag het ziekenhuis alweer mocht verlaten.

Het motief van de man met het mes was ook vandaag nog niet duidelijk. Mogelijk was hij "verward". De politie deelde niet mee of hij in het ziekenhuis werd verhoord. Wegens het lopend onderzoek deelde de gerechtelijke politie ook niet mee hoeveel schoten er juist werden afgevuurd en hoe en waarom de agent zijn collega trof en welke verwondingen de Oostenrijker opliep. "Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek", zei een politiewoordvoerster.

De Dom werd ontruimd nog voor er geschoten werd. Rond de honderd bezoekers verlieten kort na 16.00 uur de kerk. De agenten hadden de agressieve man herhaaldelijk gesommeerd het mes weg te leggen. Toen die dat negeerde, gebruikten ze pepperspray, maar ook dat bleef zonder gevolg. Uiteindelijk vuurde minstens een van de agenten op de messentrekker.