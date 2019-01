Onderzoek in VS naar 'comateus seksmisbruik': vrouw die al veertien jaar in coma ligt, bevalt plots van kerngezonde baby TT

04 januari 2019

21u27

Bron: ANP 0 De politie in het Amerikaanse Phoenix is een onderzoek begonnen naar mogelijk seksueel misbruik van een patiënt die in een langdurige en diepe coma ligt. De vrouw heeft een kind gebaard tot verbazing van onder anderen het verplegend personeel.

Volgens de plaatselijke nieuwszender van CBS had niemand in de speciale zorginstelling in de gaten dat ze zwanger was tot vlak voor de geboorte van de verder gezonde baby. Het verzorgend personeel sloeg plots alarm toen de vrouw plots begon te “kreunen”.

De vrouw is veertien geleden bijna verdronken en heeft toen het bewustzijn verloren. Ze heeft permanent zorg nodig en veel mensen lopen in en uit haar kamer, aldus een personeelslid.

De instelling heeft onmiddellijk de regel in gevoerd dat een mannelijk personeelslid die naar een vrouwelijke patiënt moet, wordt vergezeld van een vrouwelijke collega.

