Onderzoek in Turkije na schandaal rond vroege zwangerschappen bij minderjarigen KVE

18 januari 2018

16u11

Bron: Belga 3 De Turkse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen nadat in de pers een aantal berichten was verschenen over een ziekenhuis in Istanboel dat meer dan honderd vroege zwangerschappen bij minderjarigen niet bij de autoriteiten had gemeld.

Het schandaal barstte woensdag los nadat de krant Hürriyet had geschreven dat het UZ 'Soleiman de Grote' de zwangerschapsbehandeling van 115 minderjarigen bij de autoriteiten had verzwegen, iets wat nochtans verplicht is.

Bij de jonge meisjes die in het ziekenhuis tussen 1 januari en 9 mei 2017 werden behandeld, waren er 38 jonger dan 15 en 39 van Syrische afkomst, aldus Hürriyet dat de patiëntenlijst kon inkijken.

De Turkse minister van Gezin en Sociale Zaken, Fatma Betül Sayan Kaya, heeft "onmiddellijk een onderzoek bevolen", laat haar ministerie in een communiqué weten. "Dit is een onaanvaardbare situatie", zei minister van Gezondheid Ahmet Demircan op CNN-Türk. "De zaak wordt onderzocht en de conclusies zullen openbaar gemaakt worden".